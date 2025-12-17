Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
17.12.2025 14:29:13
A New Stage in the Fight for Warner Bros. Discovery
The media company formally rejected a hostile takeover bid by Paramount and questioned the purported political advantages held by its unwanted suitor.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!