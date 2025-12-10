Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,09 Prozent auf 25 644,73 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,145 Prozent auf 25 631,59 Punkte an der Kurstafel, nach 25 668,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 688,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 504,30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,443 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 611,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 849,27 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Wert von 21 368,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22,26 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 182,10 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 4,72 Prozent auf 29,60 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,68 Prozent auf 154,37 USD), Axon Enterprise (+ 3,45 Prozent auf 565,52 USD), PepsiCo (+ 3,28 Prozent auf 149,38 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,24 Prozent auf 715,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-4,08 Prozent auf 1 989,86 USD), AppLovin (-3,08 Prozent auf 702,32 USD), Microsoft (-3,00 Prozent auf 477,25 USD), Netflix (-2,72 Prozent auf 94,08 USD) und T-Mobile US (-2,53 Prozent auf 196,25 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 244 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,872 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at