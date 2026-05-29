Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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30.05.2026 01:00:00
Accenture: A Strong Contender in the Consulting Space
Explore the exciting world of Accenture (NYSE: ACN) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!*Stock prices used were the prices of April 8, 2026. The video was published on May 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Accenture plc
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29.05.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.05.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.05.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert (finanzen.at)
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08.05.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Accenture von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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01.05.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Accenture von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Accenture plc
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.