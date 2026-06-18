Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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18.06.2026 13:49:58
Accenture shares fall to lowest since 2017 as AI threat mounts
Shares fall 14% in pre-market trading, extending a decline fuelled by concerns technology will hit business modelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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