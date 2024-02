adidas-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Wenngleich der Unternehmensausblick für 2024 unter den Markterwartungen gelegen habe, stelle die Unternehmensführung eine im Jahresverlauf anziehende Geschäftsdynamik in Aussicht, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte teilt die Zuversicht mit Blick auf die operative Gewinnmarge, hält den Optimismus aber für ausreichend eingepreist in den Aktienkurs.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:57 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 179,62 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 9,81 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170 819 adidas-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 2,5 Prozent. Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.