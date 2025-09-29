adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Aktuelle Markenchecks untermauerten die Anlagestory, schrieb James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt generell darauf, dass der Sportartikelkonzern seine Stärke aus dem Schuh-Bereich in andere Segmente tragen kann./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
180,80 €
Abst. Kursziel*:
21,68%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
180,15 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
Analyst Name::
James Grzinic
KGV*:
-
