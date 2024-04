adidas-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für adidas-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "positiven Schwingungen" beim Sportartikelkonzern. Das Management glaube an das Unternehmen und suche den Wettbewerb, woran es in den vergangenen Jahren möglicherweise gemangelt habe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:42 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 205,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 134 392 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 11,4 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 06:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 06:57 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.