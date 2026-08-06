Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
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06.08.2026 22:14:15
AFLAC Inc Q2 Income Climbs
(RTTNews) - AFLAC Inc (AFL) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $825 million, or $1.63 per share. This compares with $599 million, or $1.11 per share, last year.
Excluding items, AFLAC Inc reported adjusted earnings of $883 million or $1.75 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.0% to $4.117 billion from $4.160 billion last year.
AFLAC Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $825 Mln. vs. $599 Mln. last year. -EPS: $1.63 vs. $1.11 last year. -Revenue: $4.117 Bln vs. $4.160 Bln last year.
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