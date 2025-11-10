UnitedHealth Aktie

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

10.11.2025 12:15:00

After Boosting Its Guidance and Beating Expectations in Q3, Is UnitedHealth Stock Due for a Rally?

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) used to be a safe stock to hang on to. Its financials looked impressive, the business got bigger, it boosted its dividend, and it looked like a no-brainer stock to hold on to. It's rare to see a blue chip stock like this go on a massive tailspin. But that's exactly what has been happening to UnitedHealth over the past year.In just 12 months, the top healthcare stock has lost close to 40% of its value. Not only have its costs been rising but it has been facing plenty of controversy around its billing practices (there are multiple ongoing investigations involving the Department of Justice) and it has also made a change in CEO.Last month, however, it gave investors some much-needed positive news: It beat expectations and boosted its guidance for the year. Could the highly coveted beat-and-raise combo be what's needed to send this stock on a prolonged rally?
UnitedHealth Inc. 282,25 2,23%

