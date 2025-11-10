UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
10.11.2025 12:15:00
After Boosting Its Guidance and Beating Expectations in Q3, Is UnitedHealth Stock Due for a Rally?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) used to be a safe stock to hang on to. Its financials looked impressive, the business got bigger, it boosted its dividend, and it looked like a no-brainer stock to hold on to. It's rare to see a blue chip stock like this go on a massive tailspin. But that's exactly what has been happening to UnitedHealth over the past year.In just 12 months, the top healthcare stock has lost close to 40% of its value. Not only have its costs been rising but it has been facing plenty of controversy around its billing practices (there are multiple ongoing investigations involving the Department of Justice) and it has also made a change in CEO.Last month, however, it gave investors some much-needed positive news: It beat expectations and boosted its guidance for the year. Could the highly coveted beat-and-raise combo be what's needed to send this stock on a prolonged rally?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
07.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|282,25
|2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.