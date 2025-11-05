Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent fester bei 47 237,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 20,091 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,133 Prozent auf 47 148,04 Punkte an der Kurstafel, nach 47 085,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 47 041,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 47 278,26 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,963 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 758,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 111,74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Stand von 42 221,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 11,43 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 6,34 Prozent auf 315,50 USD), Caterpillar (+ 2,21 Prozent auf 559,68 USD), McDonalds (+ 1,90 Prozent auf 304,90 USD), NVIDIA (+ 1,75 Prozent auf 202,17 USD) und 3M (+ 0,81 Prozent auf 161,89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,89 Prozent auf 325,10 EUR), Sherwin-Williams (-1,48 Prozent auf 337,92 USD), UnitedHealth (-1,13 Prozent auf 327,10 USD), Microsoft (-1,04 Prozent auf 508,98 USD) und Visa (-0,85 Prozent auf 337,41 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 862 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,374 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at