WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Donnerstagmorgen nicht halten.

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 47 033,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,817 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,452 Prozent leichter bei 47 097,31 Punkten, nach 47 311,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 359,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 47 031,12 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1,39 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 694,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44 193,12 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 729,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,95 Prozent aufwärts. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 1,44 Prozent auf 200,46 USD), Caterpillar (+ 1,11 Prozent auf 575,49 USD), Chevron (+ 0,77 Prozent auf 153,84 USD), UnitedHealth (+ 0,71 Prozent auf 330,07 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,51 Prozent auf 313,28 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2,79 Prozent auf 245,64 USD), Visa (-1,22 Prozent auf 335,88 USD), Microsoft (-0,99 Prozent auf 502,15 USD), Amgen (-0,96 Prozent auf 316,79 USD) und Home Depot (-0,95 Prozent auf 322,00 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 051 367 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent an der Spitze im Index.

