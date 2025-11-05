Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,56 Prozent aufwärts auf 47 351,18 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 20,091 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,133 Prozent auf 47 148,04 Punkte an der Kurstafel, nach 47 085,24 Punkten am Vortag.

Bei 47 460,36 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47 041,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,726 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 758,28 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 44 111,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der Dow Jones noch bei 42 221,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 11,70 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 8,47 Prozent auf 321,83 USD), Caterpillar (+ 3,96 Prozent auf 569,25 USD), McDonalds (+ 2,16 Prozent auf 305,67 USD), Nike (+ 2,16 Prozent auf 62,55 USD) und 3M (+ 2,04 Prozent auf 163,87 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-2,21 Prozent auf 335,40 USD), Home Depot (-1,89 Prozent auf 325,10 EUR), UnitedHealth (-1,06 Prozent auf 327,32 USD), Microsoft (-1,04 Prozent auf 508,97 USD) und Coca-Cola (-0,67 Prozent auf 68,20 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17 456 113 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,374 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

