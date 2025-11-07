Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die UnitedHealth-Aktie an diesem Tag bei 545,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,835 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 590,00 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 06.11.2025 auf 321,56 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 590,00 USD entspricht einer negativen Performance von 41,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete UnitedHealth eine Marktkapitalisierung von 298,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

