UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Anlage
|
07.11.2025 16:05:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die UnitedHealth-Aktie an diesem Tag bei 545,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,835 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 590,00 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 06.11.2025 auf 321,56 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 590,00 USD entspricht einer negativen Performance von 41,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete UnitedHealth eine Marktkapitalisierung von 298,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|272,45
|-2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.