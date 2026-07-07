Interface Aktie

Interface für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044

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07.07.2026 11:57:00

Agentic AI fürs Smart Home: openHAB 5.2 bringt Chat-Interface und MCP-Server

Die Open-Source-Plattform openHAB bietet eine Anbindung an LLMs für Abfragen und Steuerung via Chat sowie einen eigenen MCP-Server für Agentic AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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