Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Trumps Zollpolitik 24.10.2025 12:43:00

Palfinger-Aktie in Rot: US-Zölle belasten - doch Konzern steuert mit Preiserhöhungen gegen

Palfinger-Aktie in Rot: US-Zölle belasten - doch Konzern steuert mit Preiserhöhungen gegen

Palfinger zeigt sich trotz globaler Herausforderungen optimistisch und setzt auf Automatisierung und neue Wachstumsmärkte.

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger ist von der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump betroffen, konnte aber "gegensteuern", wie Firmenchef Andreas Klauser bei der Gewinn-Messe sagte. Denn einerseits könne der Großteil der in den USA abgesetzten Produkte in der Zollzone USA/Mexiko/Kanada hergestellt werden und falle unter einen 15-prozentigen Zoll. Außerdem hätten die Kunden in den USA wegen der Zölle Preiserhöhungen um 10 bis 20 Prozent akzeptiert.

Deshalb habe Palfinger mit den US-Zöllen "keine großartigen Probleme", auch wenn die Profitabilität etwas leide. Ein Problem gebe es noch bei der Verrechnung von Zoll auf Stahlprodukte. Bei der Einfuhr müsse den Behörden die Herkunft nachgewiesen werden - Stahl habe aber kein Mascherl. "Das ist eine Grauzone, die wir noch bewältigen müssen", so Klauser.

Ziel sei ein Umsatz von einer Milliarde Dollar (derzeit 860 Mio. Euro) in den USA bis 2030. Denn ob man nun Trump möge oder nicht, die USA seien die größte und stabilste Wirtschaft der Welt, "nicht teilzunehmen wäre ein großer Fehler".

Automatisierung als Wachstumsbereich

Ganz allgemein setzt Palfinger auf Produkte, die von weniger gut ausgebildeten "Maschinisten" genutzt werden können. Das gehe von Kränen auf Lkw, die automatisch die Holzart erkennen und - bei entsprechendem Auftrag - automatisch nur Buchenstämme aufladen, bis zu Kränen, die so genau automatisiert gesteuert werden, dass auch ein unerfahrener Kranführer damit unfallfrei ein Fenster präzise in der Mitte der Fensteröffnung platzieren kann.

Ziel von Palfinger sind drei Milliarden Euro Umsatz bis 2030. Hoffnung auf Wachstum macht unter anderem das angekündigte Konjunkturpaket in Deutschland. Kunden würden auf dieser Basis schon bestellen und Klauser ist zuversichtlich, dass die deutsche Regierung das Paket auch realisiert, wenn es schon angekündigt wurde. Aber auch der Markt in Indien sollte für Palfinger in zwei bis drei Jahren ein spürbares Wachstum liefern. Insbesondere von der Bahn und dem Militär gebe es bereits erste Aufträge.

Im Wiener Handel geben Palfinger-Papiere zeitweise 0,60 Prozent auf 32,75 Euro ab.

tsk/tpo

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

voestalpine-Aktie leichter: Ausbau der lokalen Produktion in den USA

Bildquelle: nikshor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palfinger AGmehr Nachrichten

Analysen zu Palfinger AGmehr Analysen

15.10.25 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Palfinger buy Deutsche Bank AG
17.09.25 Palfinger kaufen Erste Group Bank
30.07.25 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.25 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palfinger AG 32,80 -0,46% Palfinger AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex kommt nicht recht vom Fleck. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen