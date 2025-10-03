Air Liquide Aktie

172,94EUR -4,24EUR -2,39%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

03.10.2025 10:45:32

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 183 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser kappte am Donnerstagabend ihre Schätzungen nach den letzten Indikationen des Industriegasekonzerns vor dem Quartalsbericht Ende Oktober./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 18:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
183,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175,14 € 		Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
172,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,82%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

