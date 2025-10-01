Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. Beim Gasehersteller Air Liquide sieht er starke Preise und anhaltende Kostenoptimierung, allerdings auch träges Wachstum und unklares Timing einer nennenswerten Belebung. Letzteres dürfte die üppig bewerteten Aktien bremsen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
175,54 €
Abst. Kursziel*: 5,39%
5,39%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
176,98 €
Abst. Kursziel aktuell: 4,53%
4,53%
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
-
