ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Gasekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen organischen Anstieg im Gase- und Dienstleistungsgeschäft belegen, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



