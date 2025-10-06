Air Liquide Aktie

169,92EUR -2,12EUR -1,23%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

06.10.2025 10:25:11

Air Liquide Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Gasekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen organischen Anstieg im Gase- und Dienstleistungsgeschäft belegen, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171,88 € 		Abst. Kursziel*:
16,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

