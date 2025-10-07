Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Industriegasekonzern an seine jüngsten Gespräche mit dem Management und die neuesten Branchentrends an. Aufgrund des geringer erwarteten bereinigten Umsatzwachstums habe er seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 leicht reduziert und liege damit etwas unter dem Konsens, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
169,90 €
Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
169,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
9,14%
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
-
