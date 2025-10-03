Air Liquide Aktie

172,56EUR -4,62EUR -2,61%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

03.10.2025 15:19:00

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der französische Hersteller von Industriegasen liege bei der Preisgestaltung auf Kurs, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volumenentwicklung bezeichnete der Experte als gedämpft./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175,14 € 		Abst. Kursziel*:
16,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
172,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,22%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

