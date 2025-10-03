NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der französische Hersteller von Industriegasen liege bei der Preisgestaltung auf Kurs, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volumenentwicklung bezeichnete der Experte als gedämpft./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





