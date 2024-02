Air Liquide-Aktie legt kräftig zu: Air Liquide kann Gewinn steigern

Der Konzernerlös stieg auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf gut 27,6 Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten sich einen Tick mehr erhofft. Inklusive der Folgen des starken Rückgangs der Energiepreise sowie negativer Währungseffekte ging der Umsatz aber um 7,8 Prozent zurück. Preisschwankungen muss Air Liquide an die Kunden aus der Großindustrie weitergeben.

Im laufenden Jahr will Unternehmenschef Francois Jackow die Betriebsmarge weiter steigern und bei konstanten Wechselkursen den um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn vergrößern.

2023 verdiente Air Liquide unter dem Strich mit gut 3,3 Milliarden Euro fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit hatten Analysten im Schnitt gerechnet. Für das abgeschlossene Jahr sollen 3,20 Euro je Aktie als Dividende ausgezahlt werden, das sind 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Aktien von Air Liquide haben im Handel am Dienstag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Wert an der EURONEXT in Paris um 5,84 Prozent auf 181,70 Euro. Mit den Gewinnen bewegten sich Air Liquide im Bereich neuer Allzeithochs.

Die Analysten von JPMorgan stuften das Zahlenwerk als insgesamt gut ein. Entscheidend sei aber die für 2024 und 2025 in Aussicht gestellte Margenerhöhung. Die Experten der UBS verwiesen zudem auf das besser als erwartete organische Wachstum.

