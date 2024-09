Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE (ex EADS)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen im August entsprächen seinen Prognosen und der üblichen Sommerferien-Saison, schrieb Analyst Victor Allard am Freitag in seinem Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:03 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 130,34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 36,57 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 149 627 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 5,3 Prozent. Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 09:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.