Airbus Aktie
|194,22EUR
|-0,90EUR
|-0,46%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 186 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern "fliegt weiter hoch", schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Airbus auf einem guten Weg Richtung Jahresziele. Anpassungen an den mittelfristigen Barmittelschätzungen und auf der Währungsseite führten mitsamt der gestiegenen Branchenbewertung zu seinem höheren Kursziel./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
209,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
194,18 €
|
Abst. Kursziel*:
7,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,46%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|08:50
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,22
|-0,46%
