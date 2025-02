Airbus verdient etwas mehr als erwartet - Airbus-Aktie schwächelt wegen Ausblick

Im Gesamtjahr wurde beim operativen Gewinn die Jahresprognose zwar knapp verfehlt, beim Cashflow aber deutlich übertroffen. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie erhalten, 20 Cent mehr als im Vorjahr, aber weniger als der Analystenkonsens von 2,12 Euro je Aktie erhofft hatte. Für 2025 stellt der Luft- und Raumfahrtkonzern weiteres Wachstum in Aussicht.

In den drei Monaten von Oktober bis Dezember stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) legte um 16 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Airbus 2,42 Millionen bzw. 3,07 Euro pro Aktie - jeweils zwei Drittel mehr als im Vorjahresquartal.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 24,7 Milliarden Euro, einem Adjusted EBIT von 2,6 Milliarden Euro, einem Konzerngewinn von 2,1 Milliarden und einem Ergebnis pro Aktie von 2,61 Euro gerechnet.

Im Gesamtjahr 2024 erreichte das bereinigte EBIT 5,35 Milliarden Euro, Airbus hatte rund 5,5 Milliarden Euro angepeilt. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen lag mit 4,46 Milliarden Euro um 2 Prozent unter Vorjahr, Airbus hatte aber nur rund 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und Analysten hatten nur mit 3,71 Milliarden Euro gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2025 strebt Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr.

Airbus zweifelt an Militärtransporter A400M

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus zieht die Produktion seines Militärtransporters A400M in Zweifel. Angesichts der Ungewissheit über die Zahl der Bestellungen prüft der DAX-Konzern die möglichen Auswirkungen, wie er am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Im vergangenen Jahr verbuchte Airbus nach einer Vertragsanpassung mit den europäischen Hauptkunden und der Beschaffungsbehörde Occar eine weitere Sonderbelastung von gut 120 Millionen Euro. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung gehen die Mehrkosten längst in die Milliarden.

Airbus hatte schon vor etlichen Jahren gedroht, das Projekt A400M einzustellen, nachdem die Kosten immer weiter durch die Decke gegangen waren. Insgesamt haben laut Airbus' Internetseite bisher zehn Staaten 178 Maschinen des Typs geordert. Doch die Großkunden Deutschland und Großbritannien haben ihre ursprünglichen Bestellungen schon lange verringert, und Frankreich hat die Auslieferungspläne zeitlich gestreckt.

Das Projekt liegt mit mehr als 25 Milliarden Euro schon lange über dem ursprünglichen Budget. Airbus hatte lange gehofft, abseits seiner Hauptkunden aus Europa weitere Bestellungen aus anderen Ländern zu erhalten. Doch die Hoffnungen erfüllten sich bislang kaum.

Die A400M konkurriert mit kleineren Transportflugzeugen wie der Boeing C-17 und der Hercules von Lockheed Martin. Sie kann größere Fracht befördern als die Konkurrenzmodelle und hat zudem besondere Fähigkeiten. So kann sie auf unebenen Pisten starten und landen. Außerdem kann sie kopfüber fliegen. Allerdings machte die A400M immer wieder mit Pannen Schlagzeilen. Im Jahr 2015 stürzte eine Maschine auf einem Werksflug ab. Vier Menschen starben.

Die A400M wird in einem Werk in Südspanien gefertigt. Üblicherweise werden dort inzwischen pro Jahr acht Maschinen gebaut. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal sieben Stück.

Airbus hält Wasserstoff-Flugzeug erst später für realistisch

Airbus-Chef Guillaume Faury will seine Pläne für ein Wasserstoff-Flugzeug trotz technischer Hürden weiter vorantreiben. Das Projekt bleibe zentrales Element für eine dekarbonisierte Zukunft der Branche, sagte der Manager bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Toulouse. Allerdings liege die Wasserstoffwirtschaft fünf bis zehn Jahre hinter dem zurück, was Airbus bei Ankündigung seiner Wasserstoff-Strategie im Jahr 2020 angenommen habe. Immer wieder hatte Faury ein Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Technik für das Jahr 2035 als Ziel genannt. Dieser Zeitplan sei vom Tisch, räumte er nun ein.

Klar ist für ihn jedoch: "Ein Wasserstoff-Flugzeug ist technisch machbar." Allerdings brauche man als Hersteller auch eine wirtschaftliche Verlässlichkeit. Mit Blick auf die konkrete Technik ist Airbus jedoch einen Schritt weiter. Der Konzern setzt auf eine Brennstoffzelle, die mithilfe von Wasserstoff Strom erzeugt. Dieser treibt dann wiederum das Flugzeug an. Verworfen wird damit die Alternative, bei der eine Gasturbine Wasserstoff auf ähnliche Weise verbrennt, wie es bei herkömmlichen Düsenflugzeugen mit Kerosin geschieht.

Airbus-Aktien weiten Korrektur vom Rekord aus - Ausblick reicht nicht

Die Kurskorrektur bei Airbus hat am Donnerstagmorgen nach Geschäftszahlen Fahrt aufgenommen. Die Aktien des Flugzeugbauers liegen inzwischen gut 6 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Dienstag und nähern sich der 50-Tage-Linie. Die Airbus-Aktie gibt via XETRA zeitweise 1,73 Prozent auf 165,94 Euro ab.

Vor allem der Ausblick kommt am Markt offenbar nicht gut an. Der UBS-Experte Ian Douglas-Pennant wies darauf hin, wie hoch die Erwartungen zuletzt gewesen seien. Der Ausblick sei nun etwas mau.

Die Airbus-Papiere hatten im noch jungen Jahr in der Spitze mit 12 Prozent bereits mehr gewonnen als 2024.

