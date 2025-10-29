BASF Aktie
WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005
|
29.10.2025 10:38:38
AKTIE IM FOKUS: BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der BASF sind am Mittwoch auf positives Echo gestoßen. Die Papiere des Chemiekonzerns legten im frühen Handel um 3,4 Prozent auf 44,46 Euro zu. Im weiter nur wenig veränderten Leitindex DAX waren sie damit unter den stärksten Werten.
Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild für die BASF-Titel mit dem aktuellen Kurszuwachs auf. In der längerfristigen Betrachtung bewegt sich der Kurs aber weiter seitwärts. Wichtig wäre daher der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 44,85 Euro verläuft. Im Bereich 42 Euro sind die Papiere unterstützt.
Der weltgrößte Chemiekonzern bekam zwar auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren, der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sieht den Quartalsbericht mitsamt den Aktienrückkäufen denn auch als Kursstütze./ajx/tih/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
06.10.25
|BASF-Aktie leichter: BASF offenbar kurz vor Verkauf von Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
|
02.10.25
|BASF bestätigt Wachstums- und Finanzziele bis 2028 - Aktie fest (dpa-AFX)
|
24.09.25
|Chemie-Aktien wie BASF, LANXESS und Co. von Analyse unter Druck gesetzt (dpa-AFX)
|
10.09.25
|Kaufempfehlung der Citi: BASF-Aktie freundlich (dpa-AFX)
|
30.07.25
|BASF-Aktie legt zu: BASF bestätigt revidierte Ergebnisprognose für 2025 (finanzen.at)
|
14.07.25