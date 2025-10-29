Symrise Aktie

LUS-DAX-Performance 29.10.2025 12:27:11

Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Seitwärtstrend

Am Mittwoch legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,00 Prozent höher bei 24 241,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 195,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 318,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 741,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 212,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 473,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 21,42 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,98 Prozent auf 57,92 EUR), Deutsche Bank (+ 2,30 Prozent auf 30,29 EUR), BMW (+ 2,17 Prozent auf 83,00 EUR), BASF (+ 2,05 Prozent auf 43,89 EUR) und Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 105,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil adidas (-2,98 Prozent auf 178,90 EUR), SAP SE (-2,35 Prozent auf 228,60 EUR), Zalando (-1,70 Prozent auf 25,40 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 75,46 EUR) und GEA (-0,88 Prozent auf 62,15 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 251 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 5,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil-Aktie zu erwarten.

