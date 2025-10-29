Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 5 703,14 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,879 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,055 Prozent auf 5 701,24 Punkte an der Kurstafel, nach 5 704,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 691,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 734,28 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,198 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 506,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 5 379,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 4 950,02 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,97 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 4,95 Prozent auf 31,07 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,37 Prozent auf 57,04 EUR), Siemens Energy (+ 2,79 Prozent auf 106,85 EUR), BASF (+ 1,65 Prozent auf 43,72 EUR) und BMW (+ 1,06 Prozent auf 82,10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-10,39 Prozent auf 165,25 EUR), SAP SE (-4,19 Prozent auf 224,30 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 28,14 EUR), Deutsche Börse (-1,43 Prozent auf 220,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,17 Prozent auf 39,79 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 395 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Bayer-Aktie weist mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at