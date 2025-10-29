Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Um 15:41 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent auf 5 708,80 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,879 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent tiefer bei 5 701,24 Punkten, nach 5 704,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 691,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 734,28 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,297 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, den Stand von 5 506,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 379,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 950,02 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,08 Prozent aufwärts. Bei 5 734,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 5,20 Prozent auf 31,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,98 Prozent auf 57,37 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 107,55 EUR), BASF (+ 1,98 Prozent auf 43,86 EUR) und Infineon (+ 1,14 Prozent auf 34,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-8,00 Prozent auf 169,65 EUR), SAP SE (-3,89 Prozent auf 225,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,93 Prozent auf 28,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 39,70 EUR) und Allianz (-1,04 Prozent auf 353,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 958 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,709 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 6,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,60 Prozent, die höchste im Index.

