Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 5 732,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,879 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,055 Prozent auf 5 701,24 Punkte an der Kurstafel, nach 5 704,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 734,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 691,82 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,711 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 506,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 5 379,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 4 950,02 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,56 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 734,01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,98 Prozent auf 57,92 EUR), Deutsche Bank (+ 2,30 Prozent auf 30,29 EUR), BMW (+ 2,17 Prozent auf 83,00 EUR), BASF (+ 2,05 Prozent auf 43,89 EUR) und Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 105,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-2,98 Prozent auf 178,90 EUR), SAP SE (-2,35 Prozent auf 228,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,77 Prozent auf 544,40 EUR), Allianz (-0,73 Prozent auf 354,80 EUR) und Rheinmetall (-0,49 Prozent auf 1 736,50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 251 644 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 351,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

