PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 10:34:38

AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla setzen Kursrally nach kurzer Auszeit fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von PVA TePla nutzen einen kurzen Rückschlag im größeren Stil zum Nachkaufen. Die Aktien schossen am Mittwoch gleich wieder um bis zu zehn Prozent nach oben und wurden dabei erstmals seit März 2022 wieder zeitweise über der 28-Euro-Marke gehandelt. Die diesjährige Rally erhält damit ihre Fortsetzung, denn der Kurs hat sich 2025 schon mehr als verdoppelt. Allein seit Mitte August konnten Anleger ihren Aktienwert um 50 Prozent steigern. Zuletzt war das Kursplus dann 7,4 Prozent groß.

Den Anstoß könnte eine Expertenstimme von Oddo BHF gegeben haben, die in dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit sieht. Am Dienstag hatten die Papiere anlässlich eines Kapitalmarkttags 3,4 Prozent verloren, obwohl PVA seine Mittelfristziele bestätigt hatte. Am Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen und der Börsianer sprach nun davon, dass eine positive Haltung auf dem Kapitalmarkttag bestätigt worden sei.

Von der Investmentbank Oddo BHF erhöhte Analystin Maissa Keskes ihr Kursziel auf 30 Euro und vom Deutsche-Bank-Experten Michael Kuhn wurde es sogar noch etwas höher auf 32 Euro angepasst. Letzterer sah in dem Kapitalmarkttag sogar "eine positive Überraschung". Das Unternehmen habe sowohl hinsichtlich der Wachstumstreiber als auch der Profitabilitätsziele an Details und Ambitionen mehr als erwartet geliefert.

Kuhn erwähnte in seiner Studie, dass er im Mai schon die These aufgestellt hatte, dass dieses Jahr zu einem "Wendepunkt in der Anlegerwahrnehmung" werde. Angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung geht er davon aus, dass dieser Wandel bereits im Gange ist und vom gestrigen Kapitalmarkttag nur noch verstärkt werde./tih/niw/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten

Analysen zu PVA TePla AGmehr Analysen

28.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PVA TePla AG 28,20 7,47% PVA TePla AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:13 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten Stabilisierungsversuch -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt beginnt den Handel zur Wochenmitte etwas fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls freundlich präsentiert. Derweil büßten die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen