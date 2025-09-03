PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
03.09.2025 10:34:38
AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla setzen Kursrally nach kurzer Auszeit fort
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von PVA TePla nutzen einen kurzen Rückschlag im größeren Stil zum Nachkaufen. Die Aktien schossen am Mittwoch gleich wieder um bis zu zehn Prozent nach oben und wurden dabei erstmals seit März 2022 wieder zeitweise über der 28-Euro-Marke gehandelt. Die diesjährige Rally erhält damit ihre Fortsetzung, denn der Kurs hat sich 2025 schon mehr als verdoppelt. Allein seit Mitte August konnten Anleger ihren Aktienwert um 50 Prozent steigern. Zuletzt war das Kursplus dann 7,4 Prozent groß.
Den Anstoß könnte eine Expertenstimme von Oddo BHF gegeben haben, die in dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit sieht. Am Dienstag hatten die Papiere anlässlich eines Kapitalmarkttags 3,4 Prozent verloren, obwohl PVA seine Mittelfristziele bestätigt hatte. Am Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen und der Börsianer sprach nun davon, dass eine positive Haltung auf dem Kapitalmarkttag bestätigt worden sei.
Von der Investmentbank Oddo BHF erhöhte Analystin Maissa Keskes ihr Kursziel auf 30 Euro und vom Deutsche-Bank-Experten Michael Kuhn wurde es sogar noch etwas höher auf 32 Euro angepasst. Letzterer sah in dem Kapitalmarkttag sogar "eine positive Überraschung". Das Unternehmen habe sowohl hinsichtlich der Wachstumstreiber als auch der Profitabilitätsziele an Details und Ambitionen mehr als erwartet geliefert.
Kuhn erwähnte in seiner Studie, dass er im Mai schon die These aufgestellt hatte, dass dieses Jahr zu einem "Wendepunkt in der Anlegerwahrnehmung" werde. Angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung geht er davon aus, dass dieser Wandel bereits im Gange ist und vom gestrigen Kapitalmarkttag nur noch verstärkt werde./tih/niw/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten
|
10:34
|AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla setzen Kursrally nach kurzer Auszeit fort (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.09.25
|ROUNDUP: PVA Tepla auf gutem Weg zu Mittelfristzielen - Marge soll steigen (dpa-AFX)
|
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla veranstaltet erfolgreichen Kapitalmarkttag 2025 und gibt strategischen Ausblick (EQS Group)
|
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook (EQS Group)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: SDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu PVA TePla AGmehr Analysen
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|28,20
|7,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX starten Stabilisierungsversuch -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt beginnt den Handel zur Wochenmitte etwas fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls freundlich präsentiert. Derweil büßten die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.