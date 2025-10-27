PVA TePla Aktie
|28,24EUR
|0,22EUR
|0,79%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage beim Technologieunternehmen sei wirklich gut, sodass es keinen Grund zur Sorge gebe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,30 €
|
Abst. Kursziel*:
26,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|28,34
|1,14%
