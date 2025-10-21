PVA TePla Aktie
|30,80EUR
|-0,06EUR
|-0,19%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,56 €
|
Abst. Kursziel*:
21,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,13%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
20.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.25