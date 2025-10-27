PVA TePla Aktie

28,48EUR 0,46EUR 1,64%
PVA TePla

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

27.10.2025 08:56:20

PVA TePla Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der vorläufigen Quartalszahlen und Ausblickssenkung, den Fokus auf den boomenden Auftragseingang zu richten. Dieser sei ein besserer Indikator für die Geschäftsaussichten des Technologieunternehmens als verzögerte Auslieferungen. Die daraus resultierenden Kursschwankungen seien nur temporär und böten eine Kaufgelegenheit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,30 € 		Abst. Kursziel*:
54,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,94%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

