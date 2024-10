Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Alexander Irving fokussierte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Logistikern auf die Containerschifffahrt, die ein strukturell angeschlagenes Geschäft sei. Die Nachfrage leite sich von den zugrunde liegenden Warenströmen ab, während die Branche angebotsseitig unter Überkapazitäten leide. Es sehe danach aus, als ob die Lage zunächst noch etwas schlimmer werde, bevor eine Besserung eintrete.

Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 14:27 Uhr bei 38,23 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 15,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319 735 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2024 um 10,6 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

