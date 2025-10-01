Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 11:32:39

AKTIEN IM FOKUS 2: US-Deal mit Pfizer hilft gesamter Pharmabranche

(Neu: Überschrift, Aktienkurse von Pfizer und weiteren Branchenunternehmen, weitere Analystenkommentare.)

NEW YORK/FRANKFURT/PARIS/ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Ein Deal zwischen der US-Regierung und dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer gibt dem Sektor zur Wochenmitte Auftrieb. JPMorgan-Experte Richard Vosser wertete die Einigung auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen US-Gesundheitsprogramms Medicaid positiv für die gesamte Branche. Sie sollte zeigen, dass die Konzerne mit den Plänen von US-Präsident Donald Trump gut zurechtkämen.

Nach Darstellung von Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen. Der Deal von Pfizer könnte einen Weg für die Konkurrenz aufzeigen, im Gegenzug für deutliche Preissenkungen Schlimmeres zu verhindern, kommentierte Evan Seigerman von BMO Capital Markets. Als bemerkenswert hob ein weiterer Analyst hervor, dass Pfizer in der Pressemitteilung zu der Einigung keinerlei Auswirkungen auf die Finanzkennziffern und den Ausblick erwähnt habe.

Die Pfizer-Aktien legten nach der Einigung mit Trump am Dienstag um 6,8 Prozent zu. Im Gegenzug der Preisermäßigungen für Medicaid werden die neuen US-Branchenzölle für den Konzern für drei Jahre ausgesetzt. Für die Aktien der Konkurrenten Merck & Co (Merck) und Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) ging es um 6,8 beziehungsweise 2,1 Prozent hoch.

Der europäische Branchenindex (STOXX EU600 Health Care) setzte am Mittwochvormittag mit einem Kursplus von 3,1 Prozent die jüngste Erholung fort. Die zeitweise deutlichen September-Verluste sind damit Geschichte.

Im DAX setzten sich die Aktien der Merck KGaA (Merck) mit plus 5,7 Prozent an die Spitze. Für Bayer ging es zuletzt noch um 1,1 Prozent hoch - an der Charthürde von 29 Euro hatten die Aktien wieder abgedreht. Sartorius (Sartorius vz) führte mit plus 8,9 Prozent die Gewinnerliste im MDAX an.

Im EuroStoxx 50 zählte Sanofi mit einem Kursanstieg um 4,1 Prozent zu den besten Werten. Die Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis besetzten im währungsgemischten Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) ebenso vordere Plätze wie die Branchenvertreter GSK (GlaxoSmithKline) und Novo Nordisk aus Großbritannien beziehungsweise Dänemark./gl/ag/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.mehr Analysen

09:53 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
24.09.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Sartorius vz. Halten DZ BANK
19.09.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 28,56 1,33% Bayer
Merck KGaA 115,80 6,19% Merck KGaA
Pfizer Inc. 21,72 -0,32% Pfizer Inc.
Sartorius AG Vz. 215,60 9,14% Sartorius AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:52 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
09:41 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zieht an -- DAX dreht ins Plus -- Nikkei beendet Handel im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt legt am Mittwoch zu. Der deutsche Leitindex schüttelt seine Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen