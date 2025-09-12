Merck Aktie

107,65EUR 0,10EUR 0,09%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.09.2025 12:46:43

Merck Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Unternehmensvertreter hätten wiederholt, dass der Pharma- und Chemiekonzern mittelfristig langsamer wachsen, aber dass die Übernahme von SpringWorks helfen werde, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag Mitte Oktober biete derweil eine gute Gelegenheit für die neuen Spartenvorstände, ihre Einschätzung der jeweiligen Geschäftsdynamiken mit Blick auf Umsätze und Margen darzulegen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 06:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
108,00 € 		Abst. Kursziel*:
27,78%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
107,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,13%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten