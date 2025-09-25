Merck Aktie

106,30EUR -1,55EUR -1,44%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

25.09.2025 14:55:27

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Bestellung von Kai Beckmann als neuer Konzernchef sei keine Überraschung und der Zeitpunkt der Bekanntgabe auch nicht, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte die Personalie weitestgehend erwartet haben. Beckmanns langjährige Erfahrung in der Geschäftsleitung und seine Erfolge beim Umbau der Elektronik-Sparte bescherten ihm eine gute Ausgangsposition./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:32 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
106,30 € 		Abst. Kursziel*:
45,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
106,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,81%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

