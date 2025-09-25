Merck Aktie
|106,30EUR
|-1,55EUR
|-1,44%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Bestellung von Kai Beckmann als neuer Konzernchef sei keine Überraschung und der Zeitpunkt der Bekanntgabe auch nicht, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte die Personalie weitestgehend erwartet haben. Beckmanns langjährige Erfahrung in der Geschäftsleitung und seine Erfolge beim Umbau der Elektronik-Sparte bescherten ihm eine gute Ausgangsposition./tav/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
106,30 €
|
Abst. Kursziel*:
45,81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
106,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,81%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
15:19
|AKTIE IM FOKUS: Merck dämmen Kursverluste ein - Chefwechsel kommt gut an (dpa-AFX)
|
13:55
|Chefwechsel bei Merck: Beckmann folgt auf Garijo (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25