Merck Aktie

109,05EUR 0,30EUR 0,28%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.08.2025 10:25:24

Merck Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 140 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Der Konzern habe aber Potenzial, innere Werte freizusetzen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
109,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
109,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,96%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen

09:18 Merck Buy UBS AG
08.08.25 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Merck Kaufen DZ BANK
08.08.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Merck Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 109,15 0,37% Merck KGaA

Aktuelle Aktienanalysen

10:07 Givaudan Underperform Jefferies & Company Inc.
10:07 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:07 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
10:07 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Jungheinrich Buy Baader Bank
09:31 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09:18 Merck Buy UBS AG
09:18 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:17 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:17 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:51 RTL Hold Warburg Research
08:51 Symrise Buy Warburg Research
08:50 thyssenkrupp Buy Baader Bank
08:49 Salzgitter Buy Baader Bank
08:48 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
08:33 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
08:30 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
08:28 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:28 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:09 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
08:07 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
07:55 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
07:52 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
07:51 Hermès Outperform RBC Capital Markets
07:51 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:51 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:50 adidas Outperform RBC Capital Markets
07:33 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
07:32 TotalEnergies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 RTL Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Symrise Buy Baader Bank
08.08.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
08.08.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen