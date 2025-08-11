Merck Aktie
|109,05EUR
|0,30EUR
|0,28%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 140 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Der Konzern habe aber Potenzial, innere Werte freizusetzen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
133,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
109,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,96%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|109,15
|0,37%
