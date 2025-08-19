Merck Aktie

110,00EUR -0,50EUR -0,45%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
19.08.2025 06:46:22

Merck Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
110,55 € 		Abst. Kursziel*:
8,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
110,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name::
Emily Field 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten