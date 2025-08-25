Merck Aktie
|112,05EUR
|0,05EUR
|0,04%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
138,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
111,95 €
|
Abst. Kursziel*:
23,27%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
112,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
