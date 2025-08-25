Merck Aktie

112,05EUR 0,05EUR 0,04%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

25.08.2025 07:28:22

Merck Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten