Aktien Schweiz von Geopolitik gestützt

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag deutlich zugelegt - gestützt von stark gesunkenen Ölpreisen. Anleger hofften auf ein Kriegsende in der Ukraine, wodurch die Ölpreise ins Rutschen gerieten. Aber auch die Aussicht auf eine weitere US- Zinssenkung im Dezember sorgte für anhaltend gute Laune. Fed-Präsidentin Mary Daly aus San Francisco befürwortete eine Zinssenkung im Dezember und stieß damit ins gleiche Horn wie andere US-Notenbanker. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.772 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 19,76 (zuvor: 82,72) Millionen Aktien.

Mit der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine geriet ein möglicher Wiederaufbau des von Russland schwer getroffenen Landes in den Fokus - Bauwerte legten daher in Europa zu. In der Schweiz kletterten Amrize um 5,1 Prozent - Holcim um 3,2 Prozent. Novartis meldete positive Studienergebnisse und eine Zulassung in den USA. Der Kurs des Pharmakonzerns legte um 1,5 Prozent zu.

Unter den Nebenwerten kletterten Galderma um 3,7 Prozent, die UBS hatte die Hautpflegetitel auf "Kaufen" hochgestuft. Straumann (-1,9%) hatte neue Mittelfristziele bekannt gegeben, die allerdings den Markterwartungen entsprachen. EFG International stiegen nach positiven Geschäftszahlen und einer optimistischen Prognose um 4,7 Prozent. Stifel startet Medmix (+10,7%) mit "Kaufen".

November 25, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)