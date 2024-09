Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens Energy-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,30 Euro belassen. Im Energiesektor sei der Anlagehintergrund derzeit vorteilhaft, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Energiepreise seien robust, während Zinssenkungen die Investitionen günstiger machten. Auf Hersteller von Windkraftanlagen wie Siemens Energy blickt er in Erwartung einer Margenerholung und höherer Auftragseingänge optimistisch.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 14:27 Uhr die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,05 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 35,51 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1 036 094 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 117,1 Prozent nach oben. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen.

