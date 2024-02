Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Freitagshandel im Plus

Der LUS-DAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,04 Prozent auf 16 978,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 981,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 955,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2024, den Stand von 16 680,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 284,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 15 452,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,40 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 1,06 Prozent auf 174,22 EUR), Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 334,50 EUR), Infineon (+ 0,69 Prozent auf 33,38 EUR), Merck (+ 0,63 Prozent auf 151,80 EUR) und Daimler Truck (+ 0,58 Prozent auf 34,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-2,72 Prozent auf 165,16 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 138,10 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 13,72 EUR), RWE (-0,82 Prozent auf 32,68 EUR) und EON SE (-0,42 Prozent auf 11,98 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 381 877 Aktien gehandelt. Mit 196,510 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

