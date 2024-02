Börse Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den DAX am fünften Tag der Woche erneut ins Plus.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent auf 16 976,54 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,722 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 16 973,58 Punkte an der Kurstafel, nach 16 963,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 972,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 985,64 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,299 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 16 688,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Stand von 15 352,54 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.02.2023, einen Stand von 15 523,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Bei 17 049,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell adidas (+ 1,06 Prozent auf 174,22 EUR), Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 334,50 EUR), Infineon (+ 0,69 Prozent auf 33,38 EUR), Merck (+ 0,63 Prozent auf 151,80 EUR) und Daimler Truck (+ 0,58 Prozent auf 34,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens (-2,72 Prozent auf 165,16 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 138,10 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 13,72 EUR), RWE (-0,82 Prozent auf 32,68 EUR) und EON SE (-0,42 Prozent auf 11,98 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 381 877 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,510 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at