Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie

Warburg Research hat eine umfassende Prüfung der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:21 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 30,27 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 547 309 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 86,9 Prozent nach oben.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.