Deutsche Bank Aktie
|29,76EUR
|-0,40EUR
|-1,31%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,81 €
|
Abst. Kursziel*:
17,43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,61%
|
Analyst Name::
Alvaro Serrano
|
KGV*:
-
|
13:03
|Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50 - Rheinmetall unter Beobachtung (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
01.09.25
|Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Deutsche Bank trennt sich wohl von indischem Retail-Geschäft (Dow Jones)
|
01.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
01.09.25
|Handel in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.09.25
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
01.09.25
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
