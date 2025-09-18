Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Nach Kursrücksetzer
|
18.09.2025 16:40:00
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK unentschlossen: Deutscher Rüstungssektor nach Konsolidierung auf Richtungssuche
• Rheinmetall macht Schlagzeilen mit Übernahme im Marinesektor
• Rüstungstrend treibt an
Nachdem es am Mittwoch zunächst danach aussah, Rüstungstitel könnten sich von dem Kursrücksetzer am Dienstag wieder erholen, mussten zum Handelsschluss doch wieder Abschläge verzeichnet werden.
Am Donnerstag nun geht es in unterschiedliche Richtungen: So gewinnt die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 1.906,50 Euro. Für die Papiere von RENK geht es hingegen 0,81 Prozent nach unten auf 68,98 Euro. Die HENSOLDT-Aktie verliert unterdessen 0,69 Prozent auf 93,10 Euro.
Übernahme der Marinesparte NVL
Ein bedeutendes Signal für die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ist die geplante Übernahme der Marinesparte NVL von der Lürssen-Gruppe. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 avisiert. Damit holt sich der Konzern vier wichtige deutsche Werften ins Portfolio. Insgesamt umfasst NVL 2.100 Arbeitsplätze, verteilt auf Standorte in Deutschland sowie Kroatien, Bulgarien, Brunei und Ägypten. Die Ausweitung stärkt Rheinmetalls Position im maritimen Verteidigungssektor deutlich - einem Wachstumsmarkt, der vor dem Hintergrund weltweiter geopolitischer Spannungen und Konflikte immer wichtiger wird. Anleger könnten von langfristigen Nachfrageimpulsen aus diesem neuen Geschäftsfeld profitieren.
Politische Entscheidungen: Chancen für neue Impulse
Die Börsenstimmung rund um Rheinmetall wird auch von politischen Entwicklungen geprägt. Zum einen sorgt die herabgesetzte Produktionsprognose des deutschen Maschinenbauverbands für etwas Nervosität bei Technologiewerten allgemein. Zum anderen steht die baldige Verabschiedung des Bundeshaushalts bevor, in dem weitere Rüstungsaufträge und Investitionsbeschlüsse erwartet werden. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges steigt die staatliche Nachfrage nach Rüstungsgütern, was Rheinmetall zugutekommt.
Rüstungstrend und institutionelle Investoren bringen zusätzliche Dynamik
Auch RENK profitiert vom aktuellen europäischen Aufschwung im Rüstungssektor, der zuletzt für weitere Kursimpulse sorgte. Besonders interessant für Investoren ist eine neue Pflichtmitteilung zu Stimmrechten, die größere institutionelle Veränderungen anzeigt. Solche Meldungen sind oft Vorboten für größere Transaktionen und können in den kommenden Wochen die Volatilität erhöhen. Anleger sollten daher die Bewegungen der Großaktionäre im Blick behalten - sie sind häufig Wegweiser für die Marktrichtung.
Verteidigungsaufträge stützen Wachstum, Risiken bleiben überschaubar
Der Verteidigungssektor bringt auch HENSOLDT anhaltend starke Auftragsvolumina, die eine Planbarkeit im mittelfristigen Geschäft ermöglichen. Große Programmaufträge sorgen für stabile Umsatzströme, die das Unternehmen solide positionieren. Ein weiterer Stabilitätsfaktor ist der Servicebereich, der unabhängig von Großprojekten Einnahmen generiert und kurzfristige Schwankungen abfedert. Allerdings besteht weiterhin das Risiko, dass Verzögerungen bei Projekten die Ergebnisse belasten könnten. Anleger sollten daher die Berichtstermine im Auge behalten, etwa die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal am 7. November 2025.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
17.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
17.09.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
17.09.25
|DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu RENKmehr Analysen
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.25
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|92,75
|-1,90%
|RENK
|68,92
|-1,40%
|Rheinmetall AG
|1 905,50
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX legt deutlicher zu -- DAX beschleunigt Erholung -- Wall Street in Grün -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbringt den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.