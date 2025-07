Aktien von Verbund und voestalpine uneins: Anlage für grünen Wasserstoff wird erweitert

Die voestalpine und der Verbund bauen ihre PEM-Elektrolyseanlage namens H2Future in Linz aus.

Die Erweiterung umfasse die Produktion, Verdichtung, Reinigung, Speicherung, Verladung und Weiterverwendung von grünem Wasserstoff, teilten die Konzerne am Dienstag mit. Dafür wird die im Jahr 2019 in Betrieb genommene Anlage am voestalpine -Standort um eine Verdichtungs- und Reinigungsanlage sowie um fünf Wasserstoffspeichertanks erweitert. Investiert werden 16,4 Mio. Euro.

Die Verbund-Aktie verliert am Dienstag in Wien zeitweise 2,27 Prozent auf 62,55 Euro, während voestalpine-Aktien zeitweise um 1,69 Prozent auf 24,02 Euro zulegen.

phs/kre

APA