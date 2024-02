Aktienempfehlung Deutsche Börse-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen für 2023 von 176 auf 183 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen an die jüngsten Geschäftsentwicklungen sowie die Übernahme des dänischen Softwareunternehmen Simcorp angepasst, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Deutsche Börse-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:35 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 185,05 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,11 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 253 470 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 0,8 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 12:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 12:24 / EST



