STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,31 Prozent im Plus bei 4 652,98 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,053 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,155 Prozent höher bei 4 645,78 Punkten, nach 4 638,60 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 676,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 645,78 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,350 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 512,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Stand von 4 169,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 241,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,11 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 676,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 3,44 Prozent auf 349,04 EUR), Stellantis (+ 2,64 Prozent auf 21,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,00 Prozent auf 64,34 EUR), adidas (+ 1,48 Prozent auf 175,02 EUR) und Bayer (+ 1,47 Prozent auf 28,69 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,73 Prozent auf 14,68 EUR), Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 185,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,28 Prozent auf 2,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,23 Prozent auf 390,90 EUR) und Deutsche Telekom (-0,22 Prozent auf 22,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 319 499 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 385,923 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,95 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at